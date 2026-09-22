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Царьград

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Вячеслав Володин заявил, что судьбу России определяет народ

Вячеслав Володин заявил, что судьбу России определяет народ

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что только народ России решает её судьбу. Это заявление прозвучало на фоне попыток зарубежного вмешательства в парламентские выборы.

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