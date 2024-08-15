Отремонтировать машину станет дороже к концу года: на сколько вырастут цены

Техобслуживание легковых машин в российских автосервисах к концу года подорожает. Расценки вырастут не менее чем на 6-10%, сообщила директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.
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