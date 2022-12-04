Аналитик Мищенко объяснил последствия ограничений цен на российскую нефть

Руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мищенко в беседе с RT прокомментировал опубликованное Евросоюзом в официальном журнале решение о введении потолка цен на нефть из России.