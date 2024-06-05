“Селигдар” выплатит дивиденды в размере 2 рублей

“Селигдар” выплатит дивиденды по результатам 2023 года в размере 4 рубля на одну обыкновенную акцию, что в общей сложности составит 4 120 000 000 рублей (включая выплаченные промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 2 рублей на одну обыкновенную акцию).