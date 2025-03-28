28,03,25 Дзержинск - Щербиновка Позиционные боевые действия в районе Горловки. Применение ВС РФ реактивных систем залпового огня для нанесения огневого поражения ВСУ в Щербиновке.
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28,03,25 Дзержинск - Щербиновка Позиционные боевые действия в районе Горловки. Применение ВС РФ реактивных систем залпового огня для нанесения огневого поражения ВСУ в Щербиновке.
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