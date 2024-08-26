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Разработчик отечественной ОС «Аврора» запустит образовательную программу в НГУ

Разработчик отечественной ОС «Аврора» запустит образовательную программу в НГУ

Один из ведущих вузов России Новосибирский государственный университет (НГУ) и разработчик отечественной операционной системы «Аврора», компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП) планируют создание совместной новой образовательной программы.

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