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На портале «Госуслуги» появятся кнопки для быстрого оповещения о мошенничестве

На портале «Госуслуги» появятся кнопки для быстрого оповещения о мошенничестве

Функция красной кнопки позволит пользователям отправлять сигналы о подозрительной активности крупнейшим банковским структурам, телекоммуникационным операторам и правоохранительным органам, подключённым к государственной информационной системе «Антифрод».

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