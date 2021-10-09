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Какая Украина устроит Россию?

Какая Украина устроит Россию?

украина уже под усем? Понятно, что вековые посидушки на шее России для Украины заканчиваются, сказка о том, что Украина содержала Россию, не прошла проверку в условиях 30-ти летней незалежности, в которых Украина ничего России не поставляет.

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Сергей Федосеев
...в свете последнего тридцатилетия, в ближайшем тридцатилетии нам с ними консенсус не светит... ИМХО.
Natalija Osminina
Какие 30 лет? Скоро Украина распадется на 5 частей и под названием Украина будет фигурировать только область вокруг Киева.

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