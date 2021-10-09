Какая Украина устроит Россию?

украина уже под усем? Понятно, что вековые посидушки на шее России для Украины заканчиваются, сказка о том, что Украина содержала Россию, не прошла проверку в условиях 30-ти летней незалежности, в которых Украина ничего России не поставляет.
украина уже под усем? Понятно, что вековые посидушки на шее России для Украины заканчиваются, сказка о том, что Украина содержала Россию, не прошла проверку в условиях 30-ти летней незалежности, в которых Украина ничего России не поставляет.
Свежие комментарии