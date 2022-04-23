Юрген Клопп: «Без «Сити» у «Ливерпуля» было бы на титул больше. Без «Баварии» Гвардиолы я взял бы с «Боруссией» на титул-два больше. Но меня это не сердит – уважаю тех, кто лучше»

Юрген Клопп высказался о взаимосвязи числа трофеев с общественным восприятием «Ливерпуля». Немецкий тренер согласился с тем, что если смотреть только на достижения, то его команда может остаться в тени «Манчестер Сити» и не получить должного уважения.
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