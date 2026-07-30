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Снукер. Shanghai Masters. 1/2 финала. Трамп сыграет с У Ицзэ, Уилсон встретится с Чжао Синьтуном

31 июля и 1 августа на турнире Shanghai Masters пройдут матчи 1/2 финала.  Снукер Shanghai Masters Шанхай, Китай 1/2 финала 31 июля Джадд Трамп (Англия) – У Ицзэ (Китай) – 9.

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