Психология бедности: привычки, мешающие росту благосостояния

Психология бедности это набор навязанных и сформированных убеждений, представляющих из себя тип мышления, ограничивающий саморазвитие и самореализацию индивида, что в конечном счете сказывается на его благосостоянии.
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