Один проезд обошелся 22-летней гродненке в 450 рублей и полгода без прав

Иногда одно необдуманное решение за рулём может изменить планы на месяцы вперёд. Для 22-летней жительницы Гродно обычная поездка закончилась административным наказанием: ей пришлось заплатить 450 рублей, а кроме того — на полгода забыть о водительском удостоверении.