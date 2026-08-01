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Пронедра

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Один проезд обошелся 22-летней гродненке в 450 рублей и полгода без прав

Один проезд обошелся 22-летней гродненке в 450 рублей и полгода без прав

Иногда одно необдуманное решение за рулём может изменить планы на месяцы вперёд. Для 22-летней жительницы Гродно обычная поездка закончилась административным наказанием: ей пришлось заплатить 450 рублей, а кроме того — на полгода забыть о водительском удостоверении.

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