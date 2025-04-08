Сенатор обвинил США в ведении прокси-войны против России

Пушков обвинил США в ведении прокси-войны против России и накачке Киева оружиемПредседатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что США по-прежнему ведут прокси-войну против России, снабжая Украину техникой.