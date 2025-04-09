Кто кладет людей в гроб, но не закапывает

РЕН ТВ "Земля чистых" – так переводится Пакистан с местного языка урду. И в этом названии отражена довольно бескомпромиссная позиция проживающих в стране мусульман по отношению к представителям других религий.
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