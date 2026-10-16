С 5 по 11 октября в Воронежской области зафиксировали 10 063 случая заболевания ОРВИ и гриппом. Почти половина заболевших, 4401 человек, дети младше 14 лет.
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