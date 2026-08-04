В Хабаровске окончено расследование уголовного дела о присвоении денег и цифровой техники на сумму свыше 700 тыс. рублей

В ходе следствия установлено, что 29-летний бывший руководитель торгового зала магазина по продаже бытовой электроники и цифровой техники, являясь материально ответственным лицом, совершал хищения товара и денег, причинив ущерб на сумму 702 тысячи рублей.
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