Алекс Албон: Если Норрис уверен в себе, то пусть переходит в Red Bull

Алекс Албон: Если Норрис уверен в себе, то пусть переходит в Red BullRed Bull Content PoolБывший пилот Toro Rosso и Red Bull Racing Алекс Албон считает вполне возможным переход Ландо Норриса в старшую команду «Красных быков».
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