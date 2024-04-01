МО: вертолеты ликвидировали три единицы бронетехники ВСУ в Запорожской области

Удар был нанесен неуправляемыми ракетами Вертолеты Ка-52 и Ми-28 армейской авиации Южного военного округа в интересах группировки войск «Днепр» сумели уничтожить три единицы бронетехники и не менее 35 военнослужащих украинской армии севернее населенного пункта Работино в Запорожской области.