В Псковской области пенсионеры узнали, как защититься от мошенников

Сегодня на лекции в Доме ветеранов города Великие Луки оперуполномоченный отделения по раскрытию преступлений, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, ОМВД России по городу Великие Луки майор полиции Евгений Агапов рассказал, как пенсионеры могут защитить себя и своих близких от разного рода аферистов.