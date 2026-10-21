Женская сборная России по водному поло выступит на чемпионате мира 2027 года в Будапеште (Венгрия). Турнир по водному поло на мировом первенстве пройдёт с 26 июня по 9 июля 2027 года.
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