Более 160 тысяч карагандинских школьников отдохнут этим летом в детских лагерях

На брифинге руководитель управления образования Карагандинской области Гулбакыт Жунусова рассказала, что по предварительным данным летним отдыхом и занятостью запланировано охватить около 160 тысяч учащихся - а это 94% от всего их количества в области.
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