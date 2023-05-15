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В США ожидают дефолт 1 июня

В США ожидают дефолт 1 июня

Глава минфина США Джанет Йеллен в понедельник, 15 мая, предупредила, что Соединенные Штаты могут оказаться в состоянии дефолта уже 1 июня, – сообщают СМИ В документе направленном руководству Конгресса США Йеллен говорит: «В связи с тем, что теперь доступна дополнительная информация, я спешу отметить, что мы все еще считаем следующее: Министерство финансов, скорее всего, окажется не в состоянии удовлетворять все обязательства правительства, если Конгресс не примет меры по повышению или приостановке действия потолка госдолга к началу июня и потенциально к 1 июня».

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