Боец с позывным «Чешир»: на позициях ВСУ обнаружили блокнот испаноговорящего наемника

Военный записывал украинские слова На украинских позициях был обнаружен блокнот испаноговорящего наемника, в котором он записывал украинские слова для общения с местными военными, рассказал РИА «Новости» мобилизованный из Самары с позывным «Чешир».
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