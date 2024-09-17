ФСБ: мариуполец передавал Украине данные о расположении подразделений МО РФ

В ФСБ сообщили о задержании жителя Мариуполя по подозрению в госизмене. Об этом пишет ТАСС. По данным ведомства, мужчина собирал и передавал спецслужбам Украины информацию о местах дислокации подразделений Минобороны РФ.
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