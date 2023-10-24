Замминистра Аткинс: шесть граждан Британии находятся в заложниках у ХАМАС

В заложниках у палестинского движения ХАМАС находятся, предварительно, шесть граждан Великобритании. Об этом заявила заместитель министра финансов страны Виктория Аткинс в эфире телеканала Sky News, передает РИА Новости.
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