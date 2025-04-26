Турцию затрясло: последствия землетрясения решили использовать против оппозиции

После землетрясения 23 апреля в Стамбуле правящие элиты в Турции попытались использовать сложившуюся ситуацию, чтобы усмирить оппозицию, которая продолжает протестовать из-за ареста экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу.
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