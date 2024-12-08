Белорусский МАЗ освоит производство нового минивэна

На предприятии «Брестмаш», входящем в состав холдинга МАЗ, стартует производство минивэна BMG M5P. Эта новость представляет собой значимое событие не только для белорусского рынка, но и для всей Восточной Европы.
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