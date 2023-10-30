Экс-премьер Украины Азаров заявил о критическом дефиците медикаментов у ВСУ

Вооруженные силы Украины столкнулись с критическим дефицитом медикаментов и специального оборудования, при этом количество раненых в ходе контрнаступления увеличилось в три раза, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в Facebook*.
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