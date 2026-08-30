Европа создаёт конкурента SpaceX и Китаю

ПАРИЖ (ИА Реалист). Крупнейшая европейская аэрокосмическая компания Airbus рассматривает возможность продажи своего американского космического подразделения Airbus US Space Systems.
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