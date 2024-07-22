The Guardian: Украина освободила 3800 заключенных, чтобы закрыть пробелы в ВСУ

На Украине для отправки в армию освободили 3800 заключенных. Об этом пишет газета The Guardian. "Украина досрочно освободила 3800 заключенных в рамках новой программы, призванной восполнить пробелы в ВСУ", - говорится в публикации.
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