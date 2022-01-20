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Египетский саркофаг и шесть гробов Наполеона

Египетский саркофаг и шесть гробов Наполеона

https://x-files   Египетский саркофаг и шесть гробов Наполеона Наполеон умер (на острове Святой Елены у берегов Африки) в 1821 году, якобы от рака желудка, а в 1840 году его тело было возвращено в Париж, где оно было захоронено в Доме инвалидов.

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