https://x-files Египетский саркофаг и шесть гробов Наполеона Наполеон умер (на острове Святой Елены у берегов Африки) в 1821 году, якобы от рака желудка, а в 1840 году его тело было возвращено в Париж, где оно было захоронено в Доме инвалидов.