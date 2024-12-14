8 лайфхаков, которые сделают быт проще

Современные хозяйки делятся на два лагеря: одни считают, что домашние хитрости – это пережиток советского прошлого, когда не было качественной бытовой химии, функциональной техники и прочих полезных вещей, а другие уверены, что гораздо проще и быстрее пользоваться именно народными средствами и лайфхаками.