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Сержант ВС РФ в одиночку спас колонну снабжения от атаки ВСУ

Сержант ВС РФ в одиночку спас колонну снабжения от атаки ВСУ

Минобороны России Гвардии сержант Александр Бут в одиночку спас колонну снабжения от атаки ВСУ. Несколько автомобилей, перевозившие продовольствие и топливо, попали под обстрел со стороны украинских националистов.

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