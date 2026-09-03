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Царьград

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Мобилизация. Арктика. Дефицит топлива: Что сказал Путин на ВЭФ – цитаты, факты, мнения

Мобилизация. Арктика. Дефицит топлива: Что сказал Путин на ВЭФ – цитаты, факты, мнения

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XI Восточного экономического форума обозначил приоритеты развития Дальнего Востока и Арктики, дал оценку российской экономике, высказался об урегулировании конфликта на Украине и ответил на вопросы о безопасности, топливе и мобилизации.

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