Мобилизация. Арктика. Дефицит топлива: Что сказал Путин на ВЭФ – цитаты, факты, мнения

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XI Восточного экономического форума обозначил приоритеты развития Дальнего Востока и Арктики, дал оценку российской экономике, высказался об урегулировании конфликта на Украине и ответил на вопросы о безопасности, топливе и мобилизации.