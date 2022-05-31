Военное обозрение

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Египетская армия меняет стратегию борьбы с террористами на Синайском полуострове

Египетская армия меняет стратегию борьбы с террористами на Синайском полуострове

Вооруженные силы Египта меняют стратегию ведения борьбы с джихадистскими группировками после нескольких террористических актов, проведенных против армии страны за последние дни.

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