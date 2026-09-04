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Царьград

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ПАО "ПИК" рассмотрит делистинг акций 7 сентября, цена 551,4 рубля

ПАО "ПИК" рассмотрит делистинг акций 7 сентября, цена 551,4 рубля

Совет директоров "ПИК" рассмотрит делистинг акций 7 сентября. Мажоритарий - АО "Недвижимые активы" получил право выкупа.

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