Украинский нардеп увидел в последних действиях Запада скорое подписание мирного соглашения Последние решения Запада по Украине говорят о том, что в скором времени будет подписано мирное соглашение.
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Украинский нардеп увидел в последних действиях Запада скорое подписание мирного соглашения Последние решения Запада по Украине говорят о том, что в скором времени будет подписано мирное соглашение.
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