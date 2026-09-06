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Черкас об игре Плешкова против «Лады»: «Три гола в победной игре – многовато. У вратаря СКА могут быть проблемы с соперниками сильнее «Лады»

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас поделился мнением об игре вратаря петербургского клуба Артемия Плешкова в матче против «Лады» (4:3) в Fonbet Чемпионате КХЛ.

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