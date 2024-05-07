Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Разговор был коротким

Разговор был коротким

Послы Британии и Франции были срочно вызваны в МИД России. Там они пробыли всего 30 минут, после чего вышли и наотрез отказались чего-либо комментировать.

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Комментарии
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Надежда Белугина
Самое главное, чтобы за словом последовало дело. Помните притчу, когда пастух в шутку кричал: &quot;Волк напал!&quot; Люди прибегали на помощь. Но когда однажды волк действительно напал на стадо, к нему никто не прибежал. Подумали, что он продолжает шутить. Много раз повторять одно и то же хуже всего. Привыкают. Сказал - сделал доходчивее.
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