Разговор был коротким

Надежда Белугина

Самое главное, чтобы за словом последовало дело. Помните притчу, когда пастух в шутку кричал: "Волк напал!" Люди прибегали на помощь. Но когда однажды волк действительно напал на стадо, к нему никто не прибежал. Подумали, что он продолжает шутить. Много раз повторять одно и то же хуже всего. Привыкают. Сказал - сделал доходчивее.