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Литва хочет снять запрет на размещение ядерного оружия на своей территории

Литва хочет снять запрет на размещение ядерного оружия на своей территории Литва намерена разместить на своей территории ядерное оружие, действующий запрет пл.

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