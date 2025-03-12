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Царьград

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Водителям напомнили, какие штрафы могут "прилететь" весной

Водителям напомнили, какие штрафы могут "прилететь" весной

На дворе весна, а это означает, что в скором времени предстоит сменить зимнюю резину на летнюю. В противном случае им грозят не только финансовые санкции.

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