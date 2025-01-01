Магнус Карлсен подписал рекламный контракт с крупным производителем джинсов

Теперь шахматист стал лицом компании G-STAR, которую уже рекламировал 10 лет назад. Фирма связалась с Магнусом после «джинсового» скандала на чемпионате мира по рапиду, когда Карлсена не пустили на девятый тур из-за того, что он пришел играть в джинсах, что нарушало официальный дресс-код.