"Коммерсантъ": ЕС сократил покупку стальной заготовки в России

В первый год использования квот на импорт российских слябов (полуфабрикаты металлургического производства, как правило используемые для последующего проката в листовую сталь), страны Евросоюза не воспользовались этим полностью.
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