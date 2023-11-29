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"Коммерсантъ": ЕС сократил покупку стальной заготовки в России

"Коммерсантъ": ЕС сократил покупку стальной заготовки в России

В первый год использования квот на импорт российских слябов (полуфабрикаты металлургического производства, как правило используемые для последующего проката в листовую сталь), страны Евросоюза не воспользовались этим полностью.

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