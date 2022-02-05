В центральной России ожидаются дожди и оттепель

По прогнозу руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура в центральных областях России в ближайшую неделю будет на 8-10 градусов выше среднестатистической нормы, местами потеплеет до +3 градусов, пройдут небольшие осадки в виде дождя.