Педагоги и наставники ЯНАО получили награды от президента и полпреда

По итогам «Года педагога и наставника» два преподавателя из ЯНАО получили благодарности от президента РФ Владимира Путина, еще двое получили благодарности полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева.
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