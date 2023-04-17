Военное обозрение

3 393 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина
    А что тут удивительного, они же фашистские недоумками?!Немецкое издание:...
  • Россиянин
    А зачем еда будущим трупам? Вот и решили сэкономить. Самое главное заткнуть дыры.«Всё съел Зеленск...
  • Александр
    И его в Китай продадут.Российская пресса...

Немного о наших противотанковых подразделениях для истребления западных танков на Украине

Немного о наших противотанковых подразделениях для истребления западных танков на Украине

Контрнаступление украинских войск — дело такое. Его, вроде бы, постоянно анонсируют, но в то же время без конца откладывают: то погодные условия и распутица не позволяют, то обеспеченность ВСУ техникой и обученным личным составом останавливают.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх