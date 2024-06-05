Невролог назвала основные ошибки при лечении мигрени

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Лекарства НЕ ПОМОГАЮТ! Помогает иглоукалывание. Причем с разбирательством, какой именно внутренний орган дает свой вклад в развитие мигрени. Например, поджелудочная железа. Небольшой совсем приступ панкреатита из-за нарушения диеты и сильный приступ мигрени. Иголки в точки стабилизирующие поджелудку и на довольно длительный период о мигрени можно забыть. Это если иглорефлексотерапевт квалифицированный.