Неправильное лечение мигрени может перевести ее в хроническую форму.По словам невролога Марины Гаджиевой, неправильное лечение может усугубить мигрень.
Невролог назвала основные ошибки при лечении мигрени
Комментарии
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М
ММ
Лекарства НЕ ПОМОГАЮТ! Помогает иглоукалывание. Причем с разбирательством, какой именно внутренний орган дает свой вклад в развитие мигрени. Например, поджелудочная железа. Небольшой совсем приступ панкреатита из-за нарушения диеты и сильный приступ мигрени. Иголки в точки стабилизирующие поджелудку и на довольно длительный период о мигрени можно забыть. Это если иглорефлексотерапевт квалифицированный.
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