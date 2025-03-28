Prince of Persia: The Lost Crown выйдет на новых платформах, причём совсем скоро Разочаров...

Prince of Persia: The Lost Crown выйдет на новых платформах, причём совсем скороРазочаровавшая руководство Ubisoft продажами метроидвания Prince of Persia: The Lost Crown от разработчиков из французской студии Ubisoft Montpellier готовится к дебюту на новых целевых платформах.
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