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Барбашев забросил 7-ю шайбу в сезоне НХЛ. У форварда «Вегаса» 14 очков в 31 игре

Барбашев забросил 7-ю шайбу в сезоне НХЛ. У форварда «Вегаса» 14 очков в 31 игре

Форвард «Вегаса» отличился в матче регулярного чемпионата с «Баффало» (2:5).  В активе россиянина стало 14 (7+7) очков в 31 игре за «Голден Найтс» в сезоне.

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