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Царьград

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"Не поступок друга": В адрес Трампа полетели "шпильки" – сердятся в Канаде, Испании, Австралии

"Не поступок друга": В адрес Трампа полетели "шпильки" – сердятся в Канаде, Испании, Австралии

Накануне президент США с большой помпой ввёл новые импортные пошлины. И началось: в адрес Дональда Трампа полетели яростные "шпильки".

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